Ringen: Anton Vieweg für Europameisterschaft nominiert

Anton Vieweg gehört zum Aufgebot der Deutschen Nationalmannschaft der Ringer, die vom 12. bis zum 18. Februar bei den Europameisterschaften in Bukarest auf die Matte gehen wird. Der Greco-Bundestrainer nominierte den Lugauer, der in der Mannschaft für Bundesligist Markneukirchen ringt, für die Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm. „Ich bin positiv... Anton Vieweg gehört zum Aufgebot der Deutschen Nationalmannschaft der Ringer, die vom 12. bis zum 18. Februar bei den Europameisterschaften in Bukarest auf die Matte gehen wird. Der Greco-Bundestrainer nominierte den Lugauer, der in der Mannschaft für Bundesligist Markneukirchen ringt, für die Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm. „Ich bin positiv...