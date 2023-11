Sachsenklasse: Sieg und Niederlage für Hormersdorfer Volleyballerinnen

Gegen Absteiger Reichenbach haben die Erzgebirgerinnen gut mitgehalten, verloren aber dennoch mit 1:3. Im Anschluss gegen Reudnitz stimmte danach nicht nur die Leistung, sondern auch das Eregebnis.

Flasche voll oder Flasche leer? Die Volleyballerinnen des SV Germania Hormersdorf wussten am Samstagabend nicht so richtig, wie sie das, was sie zuvor abgeliefert haben, einordnen sollten. Glatt mit 3:0 hatte der Tabellenführer der Sachsenklasse-Staffel A gerade den SV Reudnitz bezwungen, zuvor jedoch eine Niederlage, ein 1:3 gegen Absteiger...