Schlettauer Jungs schlagen sich achtbar

Die D-Junioren-Fußballer des TSV Schlettau haben bei der 2. Auflage des "Ehre der Wismut"-Hallencups Rang 3 belegt, scheiterten aber knapp am Weiterkommen für die überregionale Fortsetzung am Sonntag. In den Gruppenspielen mussten sie sich nach Siegen gegen Sosa (5:1) und Affalter (3:0) nur Einsiedel 1:3 geschlagen geben,...