Schlettauer nach drei Zählern im Freudentaumel

Tischtennis, 2. Bezirksliga: Nach 9:6 gegen Hohenstein-Ernstthal IV holt der TSV ein 0:5 gegen Gornsdorf III auf

Mit großem Jubel vor heimischer Kulisse haben die Männer des TSV Schlettau in der 2. Tischtennis-Bezirksliga ihr doppeltes Punktspielprogramm beendet. 9:6 wurde am Freitagabend der SV Hohenstein-Ernstthal VI bezwungen, am Samstag hieß es 8:8 gegen den TSV Elektronik Gornsdorf III.