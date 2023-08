Schneeberger fällt weiter zurück

Für den Schneeberger Motorsportler Dominique Thury wird die Luft in der Motocross-Meisterschaft der USA immer dünner. Beim neunten Lauf in New Berlin im US-Bundesstaat New York lief es für den Erzgebirger schon im Zeittraining alles andere als optimal. Er belegte Rang 54 unter 87 Startern und musste mit seiner Yamaha in den...