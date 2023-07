Schneebergerin holt Siege und Silber

Die Schneebergerin Jennifer Franzky hat beim dritten Lauf der Ostdeutschen Auto-Cross-Meisterschaft in Oschersleben erstmals in diesem Jahr ins Geschehen eingegriffen. In der Klasse-5 für Serientourenwagen gewann sie im Audi A3 beide Vorläufe und siegte auch im Finale. Zusätzlich startete Franzky bei den Spezialtourenwagen, wo...