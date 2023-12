Schüler ermitteln ihre Stärksten

Im Kreisausscheid werden am Dienstag die stärksten Schüler der Klassen 3 und 4 ermittelt. Unter Federführung der Schulsportkoordinatoren Uwe Meyer und Andreas Glück geht es ab 14 Uhr in der Silberlandhalle in Annaberg-Buchholz zur Sache. "Gemeldet für die Wettbewerbe, die bis etwa 16 Uhr dauern, sind 80 Schüler aus 19...