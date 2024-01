Schwarzenbergerin bestätigt ihre Form

Beim Biathlon-Wochenende am Fichtelberg - mit Deutschlandpokal sowie deutscher Meisterschaft für Jugend und Junioren in Oberwiesenthal - hat aus Sicht des PSV Schwarzenberg Sydney-Laureen Wüstling am besten performt. Im Einzel verpasste sie das Podest als Vierte nur knapp und legte am Sonntag beim Sprint, der wegen orkanartiger...