Schwarzenbergerin schnappt sich Silber

Weiteren Boden gut gemacht haben die Biathleten des PSV Schwarzenberg im Kampf um den Deutschlandpokal. Bei der Cup-Station am Arber standen jetzt zwei Sprints auf der Agenda. Am ersten Tag erlaubte sich Sydney-Laureen Wüstling in der Altersklasse 16 noch zu viele Fehler am Schießstand. Dank guter Laufzeit wurde sie noch Achte....