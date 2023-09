Sechs Teams spielen um Sachsenpokal

Noch liegt die neue Liga-Saison der Radballer in weiter Ferne, doch Fans dieser Sportart können sich schon jetzt in Niederlauterstein auf einen Höhepunkt freuen. In der dortigen Turnhalle spielen diesen Samstag ab 13 Uhr sechs Mannschaften um den Sachsenpokal. Mit dem KSC Leipzig und der SG Lückersdorf-Gelenau sind zwei...