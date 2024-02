Sekt oder Selters für Lugauer Tischtennisspieler

Nur mit einem Sieg im Ostduell gegen Hettstedt ist der Klassenerhalt in der Regionalliga Süd noch realistisch.

Über einen Monat lang hatten die Tischtennisspieler des TTC Lugau in der Regionalliga Süd keine Partie mehr zu bestreiten – so wollte es der in mancherlei Hinsicht etwas merkwürdige Spielplan in dieser Saison. Bringt eine derart lange Wettkampfpause die Spieler aus dem Rhythmus? Oder ist sie sogar eher günstig, um vielleicht das eine oder...