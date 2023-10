Selbstbewusst ins Vogtland

Ringen, Regionalliga: Thalheimer wollen in Pausa Tabellenplatz 2 verteidigen

Die Ringer des RV Thalheim wollen am Samstag, 19.30 Uhr, ihren zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga Mitteldeutschland verteidigen. Bei der WKG Pausa/Plauen gehen die Erzgebirger als klarer Favorit an den Start - die Vogtländer können bislang noch keinen Zähler auf ihrem Konto vorweisen.