Senior behält auf der Matte die Oberhand

Dass er noch nicht zum "alten Eisen" gehört, hat Ringer Pierre Vierling am Wochenende in Gelenau unter Beweis gestellt. Vierling, der viele Jahre lang in den Diensten der ersten Männermannschaft des FC Erzgebirge Aue stand und inzwischen auch beim Bogenschießen unterm Dach der Veilchen von sich reden macht, besann sich auf seine...