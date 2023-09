Senioren besuchen bei Sporttag viele Stationen und schattige Plätzchen

176 Frauen und Männer haben das grenzübergreifende Sportfest der Generation 50 plus zu einem Erlebnis werden lassen. "Ein tolle Geschichte mit mehr Abwechslung als in den vergangenen Jahren. Eine schöne bunte Mischung", lobte Sabine Einert im Namen der Teilnehmer, die sich im Kurpark Wiesenbad am Mittwoch an mehreren Stationen aktiv...