Serie zählt schon mehr als 100 Starter

Traditionell am 1. Januar hat die Einschreibung für die Hard Enduro Series Germany begonnen. Laut Tourorganisator Denis Günther haben sich bislang bereits gut 100 Fahrer eingeschrieben. "Dabei gibt es interessante Zugänge und Rückkehrer", so der Börnichener. Einer ist Florian Geisenhofer, der in den Deutschen Endurocup...