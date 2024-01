Sieben Tore am 30. Geburtstag: Auer Routinier lässt sich in der Halle feiern

In der Handball-Sachsenliga ging es am Wochenende hoch her. Allerdings trübt ein Zwischenfall in Weinböhla die Stimmung. Derweil zieht das Auer Juniorteam an der Tabellenspitze weiter seine Kreise.

Das Geschehen am Rande der Sachsenliga-Partie des Zwönitzer HSV am Sonnabend in Weinböhla entsetzt die gesamte Handballfamilie. Nach Angaben der Polizei sollen 16 Gästefans, die zugleich der Ultraszene von Fußball-Drittligist FCE Aue angehören, gegen Mitte der ersten Halbzeit einen 17-Jährigen vor der dortigen Halle zusammengeschlagen haben,... Das Geschehen am Rande der Sachsenliga-Partie des Zwönitzer HSV am Sonnabend in Weinböhla entsetzt die gesamte Handballfamilie. Nach Angaben der Polizei sollen 16 Gästefans, die zugleich der Ultraszene von Fußball-Drittligist FCE Aue angehören, gegen Mitte der ersten Halbzeit einen 17-Jährigen vor der dortigen Halle zusammengeschlagen haben,...