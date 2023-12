Skilangläufer zeigen in Oberwiesenthal nur mäßiges Interesse am Saisonauftaktrennen

Nur 70 Teilnehmer in der Skiarena am Sonnabend. Früher waren es fünfmal so viele. Der kurzfristig angesetzte Termin war wohl schuld.

„Es sind schon ein paar Leute gekommen.“ Der Geschäftsführer des WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, Christian Freitag, nahm die knapp 70 Teilnehmer mit etwas Galgenhumor. Denn in der Vergangenheit gab es schon die fünffache Anzahl an Startern, wenn es in der Skiarena am Fichtelberg losging. „Doch der kurzfristig angesetzte Wettkampf war... „Es sind schon ein paar Leute gekommen.“ Der Geschäftsführer des WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, Christian Freitag, nahm die knapp 70 Teilnehmer mit etwas Galgenhumor. Denn in der Vergangenheit gab es schon die fünffache Anzahl an Startern, wenn es in der Skiarena am Fichtelberg losging. „Doch der kurzfristig angesetzte Wettkampf war...