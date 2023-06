Spannendes Rennen um Torjägerkrone

Bereits vor dem Anpfiff zum letzten Spieltag der Saison 2022/23 in den beiden Fußball-Kreisligen waren alle sportlichen Fragen geklärt. Neben dem VfB Annaberg II (West) und dem BSV Eintracht Zschopautal (Ost) durfte auch Blau-Weiß Königswalde in der Oststaffel nach vier Jahren die Rückkehr in die Erzgebirgsliga bejubeln, da aus...