Speedhill mit Gaudi

Motorradlärm zieht im Erzgebirge seit jeher die Massen an. Dies wird auch für Geyer zutreffen, wenn am 26. August der nächste Speedhillklassiker ansteht. Möglicherweise profitiert er vom Treiben in der nahe gelegenen Westernstadt - oder umgekehrt.

An Bewährtem muss nicht unbedingt etwas geändert werden. Dies sieht auch Peter Groß so, der das Speedhill in Geyer organisiert. "Alles wie gehabt", sagt er deshalb mit Blick auf den 26. August. Oder doch nicht?