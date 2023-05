Spitzenreiter bauen Führung aus

Nein, das A-Wort will Patrick Salzer noch nicht in den Mund nehmen, da kann er noch so oft danach gefragt werden. "Wir reden erst darüber, wenn es wirklich greifbar ist", so der Trainer des VfB Annaberg II. Der Spitzenreiter der Kreisliga West gab sich auch am 21. Spieltag keine Blöße und gewann bei der SG Auerbach/Hormersdorf mit...