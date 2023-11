Spitzenreiter verliert beim Titelverteidiger

Es bleibt spannend in der Kreisliga der Kegler, sowohl im Kampf um den Titel als auch in jenem gegen den Abstieg. In der Tabelle rückte der SV Bärenstein dank eines souveränen 6:0-Heimerfolgs gegen den KSV Glückauf Buchholz bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter BSV Ehrenfriedersdorf heran, während die Buchholzer die Rote...