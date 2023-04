Sportfreizeiten in den Sommerferien

Wer sich in den Ferien sportlich betätigen und vergnügen will, kann dies im Sommer mit der Sportjugend Erzgebirge tun. Diese bietet in Zusammenarbeit mit anderen Jugendeinrichtungen zwei Freizeitaktivitäten an. So gibt es ein Sommercamp in Hormersdorf, das vom 17. bis 20. Juli läuft. Dort soll es von Montag bis Donnerstag...