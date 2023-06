Sportlerehrung des Skiverbands: VSC-Athletin zählt zu Sachsens Besten

Auf dem Flugplatz in Jahnsdorf wurden am Samstag die erfolgreichsten Wintersportler gekürt. Ein Titel ging dabei an eine junge Skispringerin aus der Klingenthaler Riege.

Der Flugplatz in Jahnsdorf am Samstagvormittag. Inmitten von motorisierten Luftmaschinen, Start- und Landebahnen hatte der Skiverband Sachsen (SVS) die erfolgreichsten Winterathleten der Saison 2022/23 zu seiner Sportlerehrung eingeladen. Frei nach dem Motto "Steil nach oben" ging es in den vergangenen Monaten nicht nur für die Motorflugzeuge...