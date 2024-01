Steigfellmetzelei in Oberwiesenthal: Warum sich manche bei Dunkelheit achtmal auf den Berg quälen

Es gibt Menschen, die müssen sich schinden. Und welche, die dafür die Voraussetzungen schaffen. Am Sonnabend sind beide Seiten auf dem Fichtelberg aktiv – mit Fellen und Stirnlampen rauf und runter

Helm auf, Stirnlampe an, Fell unter die Ski, bergauf, bergab, Zielglocke, Party mit Band, Freibier: So soll die dritte Auflage des Skimountaineerings am Fichtelberg ablaufen. Am Samstag fällt 17 Uhr der Startschuss, danach sprinten die Frauen und Männer in Le-Mans-Manier zu ihren Skiern, stapfen auf mehreren Routen auf den Gipfel, um...