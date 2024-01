Steinkuppenlauf wird ausgetragen

Die Skilangläufer des ATSV Gebirge/Gelobtland sowie weitere Vertreter aus der Region können am Samstag beim 63. Steinkuppenlauf der SG Holzhau an den Start gehen. "Der Wettkampf stand lange auf der Kippe", sagt ATSV-Trainer Danilo Schneeweiß. Am Donnerstagabend teilten die Gastgeber dann aber mit, dass die in der klassischen...