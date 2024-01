Stollberger bleiben in der Erfolgsspur

Kegeln, 2. Bundesliga: Erzgebirger schlagen Zwickau 6:2 und klettern auf Platz 2 - Plan der Gäste geht nicht auf

Die Zweitligakegler des SKV 9Pins Stollberg bleiben in der 2. Bundesliga Ost weiter in der Erfolgsspur. Nach einer tollen Vorstellung bezwangen sie am Samstag zuhause den TSV 90 Zwickau mit 6:2 Punkten und 3648:3570 Kegeln. Die Hausherren begannen mit dem zuletzt formstarken Anfangsduo Alexander Leiott und Stefan Werth, gegen die...