Stollberger drehen Partie in letzter Sekunde

Dank eines Treffers tief in der Nachspielzeit haben die Landesklasse-Fußballer des FCS den TSV Flöha bezwungen. Eine Prognose des Trainers in der Pause bewahrheitete sich.

In den vergangenen Wochen hatten die Landesklasse-Fußballer des FC Stollberg einen leichten Abwärtstrend zu verzeichnen. Ein Remis, zwei Niederlagen - so lautete die Bilanz. Doch am Sonntag schlugen die Erzgebirger zurück. Mit einem 3:2-Sieg in letzter Sekunde über den TSV Flöha kletterten sie in der Tabelle wieder auf Rang 7,...