Stollberger Landesklassefußballer fegen TSV Ifa Chemnitz vom Platz

Beim 4:0-Heimsieg der Erzgebirger stand erstmals in dieser Saison hinten die Null. Eine Hiobsbotschaft gab es dennoch.

Im eigenen Stadion bekommen die Fans des FC Stollberg in dieser Saison einiges an Spektakel geboten. In keinem seiner bisherigen Heimspiele erzielte der Landesklasse-Aufsteiger weniger als zwei Treffer, meistens reichten die Offensivfeuerwerke trotz löchriger Defensive auch zum Sieg. Ihrer Angriffswucht blieben die Stollberger auch am Sonntag...