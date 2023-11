Stollberger Landesklassefußballer kassieren dritte Pleite in Folge

Beim 3:6 bei Lok Zwickau verspielte der Tabellenachte eine frühe Zwei-Tore-Führung. Allerdings gingen die Gäste personell arg gebeutelt in die Partie.

Immerhin konnte gespielt werden. Keine Selbstverständlichkeit am Wochenende infolge des Wintereinbruchs. „Das war kein Problem. Der Kunstrasen war komplett grün und in gutem Zustand“, sagte Rico Knopf. Was der Trainer des FC Stollberg auf dem Geläuf des ESV Lok Zwickau dann aber zu sehen bekam, hatte zwar einen gewissen Unterhaltungswert,...