Stollbergerin mit Außenseiterchancen

Für Katharina Schulze, Nachwuchstalent der Stollberger Kegler, steht am Sonntag mit dem Finale der sächsischen Landesmeisterschaft das Saisonhighlight auf dem Programm. In Freital hat sie in der Altersklasse U 14 dabei aber lediglich noch Außenseiterchancen. Als Achte war sie mit 463 Kegeln ins Finale der Top-8 gerutscht. Auf die...