Tabellennachbar läuft auf

In eigener Halle treffen die Bezirksklasse--Handballer des HC Annaberg-Buchholz am Sonnabend auf die HSG Freiberg III. Ab 17 Uhr geht es zwischen den Tabellennachbarn zur Sache. Die Gastgeber (5./9:9) wollen dabei die Distanz zu ihrem direkten Verfolger (6./8:10) ausbauen. "Fast alle sind an Bord", so Sven Blechschmidt von den...