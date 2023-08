Talente überwinden zwölf Hindernisse

Nicht nur in der Loipe, sondern auch auf Asphalt ist der Wintersportnachwuchs der Region gut unterwegs. Das haben Talente unter anderem vom SV Stützengrün am Wochenende beim Brettmühlenlauf in Gelobtland bei Marienberg bewiesen. Auf Inlinern und Skirollern mussten die Jüngsten dem Regen trotzen. Dennoch siegte Stützengrüns...