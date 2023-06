Tannen strapazieren in Mülsen ihr Glück

Ein bisschen unheimlich ist René Wendler die Serie seiner Elf irgendwie schon. "Das liest sich natürlich beeindruckend", sagte der Trainer der Thalheimer Tannen mit Blick auf nun 15 Partien in Folge, in denen die Erzgebirger mindestens einen Punkt in der Landesklasse geholt haben. "Aber ich habe ein wenig Angst, dass wir unser Glück...