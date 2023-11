Tannenberger am Sachsenring stark

Erfolgreich geschmettert haben die Männer des TTSV Tannenberg am Samstag in ihrem fünften Auswärtsspiel in Folge in der Tischtennis-Bezirksliga. Mit 10:5 siegten die Handwerker um Kapitän Bernd März beim TTC Hohenstein/Ernstthal V. Mit einer 2:1-Führung in den Doppeln ging es planmäßig los. Im ersten Einzeldurchgang bauten...