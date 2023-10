Tannenberger reisen zu Gipfeltreffen

Für die Tischtennis-spieler des TTSV Handwerk Tannenberg steht am Samstag ab 15 Uhr das Gipfeltreffen in der 1. Bezirksliga beim SV Wilkau-Haßlau II an. Die Gastgeber haben ein Spiel mehr, stehen daher an der Tabellenspitze. Doch eine weiße Weste haben nur die Tannenberger, die diese auch behalten möchten. Es wird ein harter...