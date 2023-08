Teams holen sich den letzten Schliff

Nur noch eine gute Woche, dann rollt in der Erzgebirgsliga wieder der Ball. Wenig verwunderlich also, dass die Mannschaften das letzte Wochenende vor dem Start nutzen, um zu testen, was das Zeug hält. Das gilt auch für die beiden Vertreter aus dem Altkreis, die mit völlig unterschiedlichen Ambitionen in die Saison gehen.