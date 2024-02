Teams wollen Heimvorteil nutzen

Für die beiden höchstklassigen Tischtennis-Vertreter der Region stehen am Wochenende wichtige Heimspiele an. In der Sachsenliga der Damen empfängt die SG Sorgau am Samstag die Leutzscher Füchse III. Ab 14.30 Uhr soll dabei gejubelt werden. "Gegen den Tabellenletzten muss unbedingt ein Sieg her, um nicht weiter in den...