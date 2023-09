Thalheimer in Potsdam gefragt

Die Fahrradtrialer des MSC Thalheim begeben sich an diesem Wochenende nach Brandenburg. In Potsdam steigen am Samstag und am Sonntag die 7. sowie die 8. Runde der Ostdeutschen Meisterschaft. Der MSC Thalheim ist mit zehn Trialern am Start, die Ambitionen sind nach den zuletzt guten Ergebnissen hoch. "Wir erhoffen uns natürlich...