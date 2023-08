Thalheimer krönt sich in Schweden

Mit zwei Siegen in den letzten beiden Rennen hat Motorradtrialer Scott Sander vom MSC Thalheim die Gesamtwertung der Jugendklasse gewonnen. Einen Wermutstropfen gab es allerdings.

Besser hätte der sportliche "Ausflug" nach Skandinavien für Scott Sander kaum laufen können. Nach den Rängen 7 und 2 in der Vorwoche in Norwegen setzte der junge Motorradtrialer vom MSC Thalheim mit den beiden Laufsiegen in Schweden noch einen drauf. Damit gewann der 15-Jährige die Gesamtwertung seiner Klasse "Jugend...