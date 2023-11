Thalheimer Regionalligaringer kassieren zweite Saisonpleite

Beim AC Werdau gingen die Erzgebirger am Samstagabend mit 10:19 von der Matte. Allerdings hatten die Gäste auch zwei kurzfristige Ausfälle zu verkraften.

Erst eine Niederlage hatten die Ringer des RV Eichenkranz Lugau in der Regionalliga vor diesem Wochenende kassiert - gleich am ersten Kampftag beim FC Erzgebirge Aue. Nun kam eine zweite hinzu. Das 10:19 aus Sicht der "Mattenfüchse" beim AC Werdau klingt deutlich - Trainer Steffen Richter will die Niederlage aber nicht dramatisieren. "In besserer...