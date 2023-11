Thalheimer Regionalligaringer wollen in Leipzig ihren zweiten Tabellenplatz zementieren

Laut Coach Steffen Richter wird das Duell kein Selbstläufer - im Hinkampf ging es sehr knapp zu. In der Landesliga steigt derweil das erste Erzgebirgsderby im Kampf um den Finaleinzug.

Den angestrebten Medaillenplatz in der Regionalliga haben die Ringer des RV Thalheim so gut wie sicher. Doch bei vier Zählern Vorsprung auf Platz 3 gibt sich vier Runden vor Schluss mit Bronze keiner mehr zufrieden. Silber will der Tabellenzweite über die Ziellinie bringen – zumal auch das Restprogramm sehr machbar aussieht.