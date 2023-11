Thalheimer Spiel wird vorverlegt

Für die Fußballer des SV Tanne Thalheim geht es eine Woche später in die Winterpause als geplant. Grund: Am 10. Dezember bestreitet der Tabellenführer der Landesklasse noch das Auswärtsspiel beim VfB Annaberg, das ursprünglich für den 18. Februar angesetzt war. "Die Annaberger haben sich an uns gewandt, weil sie davon...