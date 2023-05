Thalheimer starten in zwei Serien

Während die Fahrradtrialer des MSC Thalheim am Wochenende in Schatthausen gastieren, splitten sich die Motorradtrialer des Vereins auf. Ein Teil von ihnen reist nach Schönborn in Brandenburg - dort steigen die Läufe 5 und 6 der Ostdeutschen Meisterschaft. Der andere Teil geht im bayerischen Großhabersdorf in der zweiten Runde des...