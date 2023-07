Thalheimer zahlen Lehrgeld

Bei den Runden 10 und 11 des Jura-Pokals der Motorradtrialer sind die Starter des MSC Thalheim leer ausgegangen. In Heideck in Mittelfranken fanden sie sich am Ende zumeist auf Mittelfeldrängen wieder. Insgesamt 117 Trialer waren bei bestem Wettkampfwetter auf der Anlage unterwegs. "So viele Teilnehmer bei einem Wettkampf habe ich...