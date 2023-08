Thalheimerin muss früh die Segel streichen

Ringerin Naemi Leistner ist bei der U-20-Weltmeisterschaft in Jordanien früh ausgeschieden. Die 18-Jährige Sportlerin des RV Thalheim unterlag in ihrer Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm gleich im ersten Kampf der Russin Tatiana Ileva, die in Amman, der Hauptstadt des Königreichs, unter neutraler Flagge an den Start ging.