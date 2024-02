Thumer kicken bis Mitternacht

Fußball mit Frischlingen, Chaoten und Exoten

24 Stunden Budenzauber heißt es am Wochenende wieder in der Turnhalle an der Wiesenstraße in Thum. Frischlinge, Nachtfalter, Exoten und Chaoten jagen dann dem Ball nach bei dem laut Plakat "Verrücktesten Hallenturnier Sachsens". Jetzt steht die 32. Auflage an.