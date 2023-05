Tischtennis-Kultturnier mit "Lolli", dem Routinier auf dem Klappstuhl

Rund 100 Kellenkünstler werden an den Platten in Thum erwartet. Dort gibt es die 46. offene Stadtmeisterschaft. Obwohl dieser Höhepunkt seit Jahrzehnten fest im Sportkalender gebucht ist, sind Anspannung und Freude diesmal besonders groß. Denn an sechs Platten geht es rund.