Tischtennis: Lokalmatador beweist den längsten Atem

David Neuber hat das Weihnachtsturnier des SV Tanne Thalheim gewonnen. Bei den Frauen hatte eine Gornsdorferin am Ende die Nase vorn.

Es läuft bei David Neuber. Erst kürzlich sicherte sich der Tischtennisspieler des SV Tanne Thalheim, der sonst in der Bezirksklasse um Punkte spielt, den Pokal des Oberbürgermeisters in Stollberg. Nun legte er an den eigenen Platten nach. Beim Weihnachtsturnier, das der Verein alljährlich "zwischen den Jahren" veranstaltet, setzte sich der...