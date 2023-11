Tischtennis: Regionalliga-Kellerkind Lugau unter Zugzwang

Um nicht noch tiefer in die Bredouille zu geraten, muss der Tabellenvorletzte am Samstag in Eggolsheim unbedingt punkten. Hinter einem Akteur steht noch ein Fragezeichen.

Nach einem erfolgreichen Saisonstart sind die Tischtennisspieler des TTC Lugau in der Regionalliga nach hinten durchgereicht worden. Momentan steht der vorletzte Rang im Zehnerfeld zu Buche, nachdem die Lugauer zuletzt sechsmal in Folge als Verlierer von der Platte gegangen sind. Ein kleines bisschen Fatalismus hat sich bei André Carlowitz schon...