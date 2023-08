Titelkandidat zeigt Aufsteiger Marienberg die Grenzen auf

Nach dem sensationellen Saisonstart im eigenen Stadion gegen Plauen sind die Oberliga-Kicker des FSV Motor gegen den VfB Krieschow unter die Räder geraten. Dabei erwischten die Erzgebirger erneut einen blendenden Start.

Als Noel Bergers in der zweiten Minute einen Eckball per Kopf zur Führung des FSV Motor Marienberg verwertete, fühlte sich so mancher im Lautengrundstadion an den Saisonauftakt in der NOFV-Oberliga Süd erinnert. Auch da hatte der gastgebende Aufsteiger gegen einen Staffelfavoriten das 1:0 erzielt. Anders als beim Sensationserfolg...